После фронта возвел часовню: на Волыни ушел из жизни прославленный ветеран АТО "Ураган"

Михаил Васильевич в гражданской жизни почти 30 лет работал учителем музыки в школе. Отправился на фронт защищать Украину от оккупантов в феврале 2015-го, уже будучи в солидном возрасте.

"Негоже было мне, офицеру, лежать на диване в то время, как погибают украинские дети", - так объяснил он свое решение.

На Донбассе принимал участие в боях в Новомихайловке, оборонял Станицу Луганскую, Малиновое, Теплое.

Ветеран АТО "Ураган" Михаила Харкив (фото: volynnews.com)

Боевые побратимы сначала дали Харкиву псевдоним "Баян" из-за его "музыкального прошлого", но уже после первого сражения "перекрестили" и стали называть "Ураган" за то, что стал для врага как стихийное бедствие.

Жена бойца Евгения, учитель христианской этики и волонтер, за те 15 месяцев, пока он был на передовой, вышила 15 икон и создала памятный календарь об односельчанах - участниках боевых действий.

Когда "Ураган" вернулся домой с фронта в 2016-м, собственными силами возвел часовню. Эту небольшую святыню и украсили вышитыми иконами.

Видео: ветеран АТО "Ураган" построил часовню после возвращения с фронта

В 2018 году супруги стали авторами идеи создания фильма "Я верю, что закончится война", который сняли журналисты "Газеты Волынь".

Видео: фильм в защитниках Украины "Я верю, что закончится война"

Также он стал победителем акции "Герои нашего времени" от этого же издания.

Ветеран АТО "Ураган" на Волыни признан "Героем нашего времени" (фото: volyn.com.ua)