Фридайвер из Днепра установил рекорд США: Новая цель — "побить" россиянина

Украинский фридайвер Андрей Хветкевич (фото: facebook.com/khvetkevich)

Ближайшая цель украинского спортсмена — нырнуть на глубину, равную высоте Родины-мать

Фридайвер из Днепра Андрей Хветкевич установил новый Национальный рекорд США и Украины! 36-летний украинец совершил самое глубокое погружением в ластах, без кислородного баллона, покорив новую для себя глубину — 97 метров на одном вдохе. Это вывело Андрея на первое место в США, Украине и 4-ю позицию в мире!

Погружением состоялось в августе 2019 года в водах Карибского моря у острова Роатан, Гондурас. В этом году Хветкевич планирует принять участие еще как минимум в четырех соревнованиях: во Франции, Греции, Турции и Индонезии. При этом украинец преследует важную цель — побить мировой рекорд по фридайвингу (110 метров в ластах), который на тех же соревнованиях установил российский спортсмен Алексей Молчанов.

“Побить мировой рекорд по фридайвингу, который на данный момент принадлежит России, будет честью для меня”, — говорит украинский спортсмен.

В эксклюзивном интервью для РБК-Украина Андрей Хветкевич объяснил, почему на некоторых соревнованиях представляет США, как готовится к установлению мирового рекорда и в чем секрет “магии апноэ” — задержки дыхания.

Фридайвер из Днепра Андрей Хветкевич (фото: из личного архива)

Андрей Хветкевич: Хочу нырнуть на “глубину Родины-мать”

На сегодняшний момент Хветкевич установил 3 из 4 рекордов Украины по фридайвингу. На Филиппинах в мае этого года Андрей нырнул на 80 метров в дисциплине CWTB (ныряние в глубину в ластах). А августе в водах Карибского моря установил национальный рекорд Украины по фридайвингу в дисциплине FIM (погружением по канату) — 92 метра. Там же нырнул на 97 метров в специальных биластах.

Нырок на одном вдохе до 97 метров — национальный рекорд США и Украины! Дайвер — Андрей Хветкевич

“Много это или мало, судите сами! Высота Родины-мать в Киеве — 102 метра. То есть мне не хватило буквально 10 метров, чтобы нырнуть вглубь на всю высоту Родины мать, — объясняет спортсмен. — Поэтому моя ближайшая цель — нырнуть на глубину 102 метра”.

Безусловно, украинец хочет побить мировой рекорд по фридайвингу, который уже удерживает россиянин Алексей Молчанов. Ему принадлежат три из четырех мировых рекордов, один из которых — 110 метров в биластах, установленный в Роатане на этих же соревнованиях.

“На данный момент от рекорда меня отделяют 14 метров. Но преодолеть их — вполне реально!” — уверяет Хветкевич, для этого нужно только время и постоянные тренировки.

Андрей Хветкевич постепенно движется к своей ближайшей цели — нырнуть вглубь на высоту Родины-мать

И все же украинского спортсмена “преследует” одна проблема. Хветкевич вынужден представлять США на всемирных соревнованиях по фридайвингу. Так как из-за бюрократический проволочек, Андрея долгое время не могут включить в список атлетов, представляющих Украину.

“Мне часто задают вопрос, почему я на одних соревнованиях представляю США, а на других — Украину. Вот уже два года как я пытаюсь присоединиться к украинской команде CMAS (ред. — Всемирная конфедерация подводной деятельности). Но по определенным причинам мне этого не удается сделать. Конечно, это обидно! Ведь я хочу испытывать свои силы и во всемирных соревнованиях. Но такая возможность у меня есть только в случае, если я участвую от команды США… Как только украинская команда CMAS сможет добавить меня в свои списки, я с удовольствием буду представлять Украину на всех всемирных соревнованиях!”

На вопрос, не было ли у Хветкевича желания получить гражданство США, спортсмен отрицательно машет головой — он ждет включения его в списки атлетов от Украины!

“У меня есть карточка постоянного резидента США. И этого документа мне достаточно, чтобы представлять эту страну на всемирных соревнованиях по фридайвингу. При этом американская команда всегда рада видеть меня в своих списках. Все же не так и много людей в мире могут нырнуть на 97 метров (улыбается). А это 4-й результат в мире!” — рассказывает Хветкевич.

В Украине нет государственной поддержки фридайвинга

Хветкевич больше двух лет ждет включения его в списки украинской команды CMAS — тогда он сможет представлять нашу страну на всемирных соревнованиях (фото: из личного архива фридайвера)

Несмотря на фактическое отсутствие государственной поддержки, украинские фридайверы смогли зарекомендовать себя на международном уровне.

“В Украине есть очень хорошие фридайверы. Это и Александр Бубенчиков, и Наталья Жаркова (чемпионка Европы по фридайвингу 2017, чемпионка мира по фридайвингу 2018 и 2019)! Они обучают студентов в Киеве, Харькове, проводят курсы в Египте. Но в Украине нет никакой поддержки фридайвинга со стороны государства. И спортсменам приходится все делать своими усилиями. А участие в международных соревнованиях финансово очень затратное. В среднем месяц подготовки к соревнованиям, а также участие в них обойдется где-то в 10 тыс. долларов. Поэтому приходится самостоятельно искать спонсоров, как-то копить деньги”, — рассказывает Хветкевич.

Можно ли зарабатывать на фридайвинге и во сколько обойдется это увлечение

“В любом спорте можно зарабатывать. Если ты профессионал своего дела, ты можешь вести курсы и это принесет доход. Я провожу курсы в Майами. Но на данный момент не очень часто, так как активно готовлюсь к следующим соревнованиям”, — говорит спортсмен.

А вот что касается суммы, на которую стоит рассчитывать начинающему дайверу, то здесь Андрей успокаивает:

“Самое базовое, что вам нужно, — так это ласты и маска. А это не так дорого! А также абонемент в бассейн, например. Если вы хотите заниматься фридайвингом профессионально, то вам понадобится костюм, специальный груз и другое снаряжение. А также более дорогие курсы у опытных дайверов”.

Погружение у острова Роатан, Гондурас. Здесь Хветкевич в августе 2019 установил рекорд США и Украины по фридайвингу — 97 метров (фото: Natalia Zharkova)

Хветкевич: Могу задержать дыхание на 7 минут! Но это не предел!

На данный момент Андрей хветкевич может задерживать дыхание на 7 минут! При этом о своем “рекорде” спортсмен говорит скромно:

“7 минут — это не очень много и не очень мало. Да, в среднем человек может задержать дыхание на 2-2,5 минуты — соверешенно без подготовок, это у нас заложено природой. А вот если вы будете тренироваться и делать так называемые “статические таблицы”, чтобы ваш организм был более толерантен к углекислому газу (CO2) в легких, вы сможете все дольше задерживать дыхание. Сегодня мировой рекорд по версии AIDA — около 12 минут”, — говорит украинский спортсмен.

На данный момент Хветкевич может задержать дыхание на 7 минут (фото: из личного архива фридайвера)

Кстати, рекорд Украины по длительности задержки дыхания принадлежит фридайверу Александру Бубенчикову. Он может задерживать дыхание на 9 минут 3 секунды.

А вот рекорд Гиннеса держится за испанским фридайвером Алешом Сегурой (Aleix Segura Vendrell), который пробыл без воздуха под водой 24 минуты и 3 секунды! Но перед этим испанец некоторое время дышал чистым кислородом.

Как научиться задерживать дыхание надолго?

Украинский спортсмен успокаивает — научиться этому мастерству и стать фридайвером может каждый. Сам же Андрей пришел в этот вид спорта случайно всего 2 года назад!

“Мне очень нравился сам по себе дайвинг. Я стал инструктором по дайвингу с баллонами. В школе, где я преподавал, были также курсы и по фридайвингу. Решил попробовать и мне понравилось. Фридайвингом может заниматься каждый! Это совершенно не зависит от пола, возраста или физического состояния”, — рассказывает Хветкевич.

Конечно же, спортсмен не исключает, что тренироваться нужно всегда. А приучить свой организм все дольше и дольше обходиться без воздуха вы можете и дома.

“Нужно тренировать как на воздухе, так и в воде. Если мы говорим о статической задержке дыхания, то есть специальные таблицы, по которым ты тренируешь задержку дыхания. Грубо говоря, это можно делать дома в кровати. Суть заключается в том, чтобы задерживать дыхание по специальному принципу. Постепенно ваш организм становится более толерантным к углекислому газу. И чем более вы толерантны к CO2, тем дольше можете задерживать дыхание”, — объясняет украинский фридайвер.

Более детально узнать о стратической тренировке задержки дыхания по таблицам CO2 и O2 можно здесь.

Украинский спортсмен тренируется минимум 1-2 раза в неделю. Во время подготовки к соревнования — 3-4 раза в неделю. В основном это глубинные погружения.

“Также я занимаюсь дыханием, медитацией, чтобы успокоить свой разум. И конечно же, посещаю спортзал”, — говорит Андрей Хветкевич.

О Декомпрессионной болезни

При этом Андрей Хветкевич уверяет, что фридайвинг не самый опасный вид спорта, как это принято считать!

“Это заблуждение. Во время всемирных соревнований был зафиксирован только один смертельный случай за всю историю фридайвинга. После чего были изменены правила и протоколы для допуска к соревнованиям. Вероятность того, что кто-то погибнет во время соревнования, достаточно низкая. Конечно, бывают несчастные случаи, связанные с фридайвингом. Но в основном эти случаи связаны с тем, что люди погружаются самостоятельно. Помните, всегда нужно нырять вместе с напарником! Никогда не ныряйте самостоятельно, даже если это бассейн. Должен быть напарник, который за вами следит, и в случае чего подстрахует”, — предупреждает спортсмен.

Погружаться нужно с напарниками! (фото: из личного архива фридайвера)

Успокаивает украинский спортсмен и по поводу декомпрессионной/ кессонной болезни. Эта болезнь возникает из-за понижения давления вдыхаемой газовой смеси, в результате которого газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь (происходит вспенивание крови) и разрушать стенки клеток и кровеносных сосудов.

“Декомпрессия в основном происходит у людей, которые погружаются с баллоном! С фридайвингом все немного по-другому! Перед нырком вы один раз наполняете свои легкие глубоким вдохом. И все время в погружении вы используете только тот воздух, который есть в ваших легких. В целом, риска развития кессонной болезни практически нет у фридайверов”, — успокаивает Хветкевич.

О травмах легких и ушей

“Во фридайвинге могут быть травмы легких (так называемый обжим) и барабанных перепонок. Но возникают они, если вы неправильно нормализуете давление в ушах. А также нужно корректно использовать воздух в легких. Если во время погружения вы чувствуете потрескивание или боль в ушах, нужно возвращаться обратно, а не нырять еще глубже. Некоторые же решают доплыть желанные метры, невзирая на боль. Из-за чего они и получают травмы.

Прогрессировать в глубину нужно медленно, постепенно добавлять пару метров к предыдущему результату. У меня новый результат 97 метров. Чтобы достичь 100 метров, мне нужно сделать серию тренировок, во время которых я буду увеличивать глубину по полметра или даже меньше. Нужно слушать свой организм”.

Об ощущениях и мыслях на глубине

По словам спортсмена, у каждого фридайвера эти ощущения разные. Кто-то особо чувствителен к давлению воды, некоторые ощущают сжатие воздуха в теле или касание воды по лицу. По словам Хветкевича, во время погружения он не ощущает никакого дискомфорта. И вообще старается ни о чем не думать — это только мешает.

“Я концентрирую свои ощущения на том, как проходит мой дайв. И стараюсь не думать ни о чем. Чем больше думаешь, тем больше потребляешь кислорода! Из-за чего есть большой риск потери сознания”, — говорит спортсмен.

Украинский спортсмен медитирует перед погружением, чтобы избавиться от лишних мыслей (фото: Andriy and Laura Babahekian)

“Что касается потери сознания под водой, то это также происходит по нескольким причинам. И опять-таки, одна из них — ваш организм не готов к длительным погружениям. Также потеря сознания может быть из-за физических причин. Когда ты погружаешься на глубину, допустим, 50 метров, товой организм начинает потреблять воздух в легких в несколько раз более концентрированный, чем на поверхности. И когда ты возвращаешься на поверхность, то около 10-15 метров до нее мозг начинает регистрировать пониженное содержание кислорода в воздухе в ваших легких. Мозг считает, что “что-то пошло не так” и включает защитный механизм — потерю сознания.

За всю практику меня было два случая потери сознания. Но я нырял не сам, поэтому все обошлось хорошо!”

“Во фридайвинге очень важно убрать любое волнение перед погружением. Поэтому я медитирую вечером за день перед погружением. А также 5 мин непосредственно перед погружением. И стараюсь убрать любые мысли во время”, — делится своими секретами Хветкевич.

О преодолении паники на глубине и подводной медитации

Впереди Андрея ждут постоянные тренировки (фото: из личного архива фридайвера)

Чтобы избавиться от лишних мыслях во время дайва, Андрей Хветкевич прибегает к медитации. К слову, медитативная практика — один из элементов постоянных тренировок спортсмена!

“Под водой я использую принципы медитации, чтобы быть спокойным, наблюдать, как ведет себя мой организм. Во фридайвинге очень важно быть спокойным — всегда! Своих студентов я сначала обучаю медитации на открытом воздухе, а затем медитации под водой. Это когда ты концентрируешь свое внимание на чем-то специфическом в организме. Это может быть дыхание, позиция тела, ощущение касания воды и т.д. Концентрация на движении — это один из типов медиации, который позволяет устранить переживания во время дайва”, — рассказывает фридайвер.

О самых красивых местах для погружения

“В прошлом году проходили соревнования на Багамах — Голубая дыра Дина. Где я установил национальный рекорд Украины — 71 метр в дисциплине без ласт... И это одно из самых красивых мест на Земле! Голубая дыра Дина — это такой себе “бассейн” в океане! Там нет течения, очень комфортно погружаться”.

Погружение в водах Голубой дыры Дина на Багамах

Чему учит фридайвинг

Как объясняет Андрей Хветкевич, фридайвинг — это не только вид спорта, но и в определенном роде стиль жизни.

“Фридайвинг учит терпению, пониманию себя, своего организма. Он успокаивает вас в целом и делает более уверенными в себе. Более того, он делает вас моложе! Посмотрите на опытных фридайверов! Они выглядят гораздо моложе своего возраста!”