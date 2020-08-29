Фреймут и Танцы со звездами: выступит ли ведущая в первом эфире

Ольга Фреймут должна была принять участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует уже в это воскресенье, 30 августа, на телеканале "1+1". Однако пару дней назад звезда заявила в Instagram о том, что все может сорваться, поскольку она получила положительный результат на коронавирус.

"Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всех контактных лиц. Все проекты и работу пока остановила", - прокомментировала ситуацию Фреймут.

Ольга Фреймут может не выступить на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/freimutolia)

Партнером Ольги Фреймут должен был стать Илья Падзина, который в мире танцовщиков пользуется довольно высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе.

"С момента знакомства я ни разу не пожалела - Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по пять часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", - отметила Фреймут.

Однако выполнит ли свой танец Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина - пока что точно не известно. Все подробности обещают сообщить во время первого прямого эфира.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как его семья болела коронавирусом.