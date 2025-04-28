Френч, нігті з аурою і хвилями: стильні ідеї манікюру на травень 2025

Травень - час оновлення і яскравих стильних рішень. У центрі уваги - незвичні варіації класичного френча, манікюр з ефектом аури та кольорові хвилі, що нагадують про тепло, сонце і свободу. Такі дизайни легко доповнять будь-який образ і підкреслять індивідуальність.
РБК-Україна (проєкт Styler) докладніше розповідає про ідеї манікюру на травень 2025, які доповнять будь-який образ і виділять вас із натовпу.
Різнобарвний хвилястий манікюр поєднує в собі кілька яскравих або пастельних відтінків, які створюють хвилясті лінії або абстрактні фігури на нігтях. Він часто поєднує різні кольори, що плавно переходять один в інший, створюючи ефект хвиль або заокруглених ліній, що нагадують природні форми.
Це може бути:
Хвилястий манікюр на травень 2025 (фото: instagram.com/brushedbyb_)
Дизайн нейл-арту "оксамитове скло" об'єднує в собі два тренди в області нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття.
Професійні майстри використовують магнітний гель-лак, який наносять поверх прозорої бази. Такий манікюр має бездоганний вигляд завдяки використанню якісних матеріалів і спеціальних технік. Крім того, він зберігає свій вигляд довше, ніж домашній варіант.
Манікюр "оксамитове скло" (фото: instagram.com/thenaillologist)
Двоколірний френч - це стильна варіація класичного французького манікюру, де замість однієї білої "посмішки" на кінчику нігтя використовуються два кольори. Це може бути як поєднання різних відтінків на одному нігті, так і чергування кольорів на різних пальцях.
Який вигляд має двоколірний френч:
Стильний френч на весну 2025 (фото: instagram.com/heluviee)
3D-манікюр - це дизайн, у якому на нігтях створюються об'ємні елементи, що буквально "виступають" над поверхнею. Це може бути як декор, нанесений зверху, так і ефект глибини, коли здається, що візерунок "всередині" нігтя. Такий манікюр має дуже ефектний, незвичний і розкішний вигляд - він точно не залишиться без уваги.
Манікюр з об'ємними деталями (фото: instagram.com/heluviee)
Манікюр з аурою (aura nails) - це дизайн, що імітує світлову енергію або "ауру" навколо центру нігтя. Його фішка - м'який, розпливчастий градієнт, що створює ефект світіння, немов на нігтях візуалізовано енергетику або емоцію.
Яскравий манікюр з аурою (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Як виглядає манікюр з аурою:
Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Вас також може зацікавити
Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінки в Instagram майстрів нейл-арту Brittney Ellen, Marnie, Sarah Haidar, Lauren.