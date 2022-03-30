Фраза о русском военном корабле попала в энциклопедии

Фраза о русском военном корабле без правок попала в Википедию. Причем статья есть как в украинской, так и в российской версии, а также еще на 22-х языках мира.

Что известно об увековечении знаменитого ответа защитников острова Змеиный - читайте ниже в материале Styler .

Интересно, что фразу-мем оставили в энциклопедии "без купюр". То есть бранное слово не закрыли звездочками. Это едва ли не единственный случай, когда Википедии разрешили "материться".

Российская версия энциклопедии, в своем стиле, осторожно сформировала описание. Сославшись на "изложенные в украинских СМИ события". Хотя об этом писали мировые гиганты прессы: Reuters, Guardian, Politico, Daily Mail и многие другие. Английское выражение звучит как "Russian warship, go fuck yourself".

Давайте вспомним просмотрев видео ниже, как защитники Змеиного "приветствовали" военный корабль ВМС РФ 24 августа.

27 марта Владимир Зеленский в интервью российским СМИ рассказал, что часть из защитников погибла, часть была взята в плен. Военных уже обменяли и они в Украине.

Автор знаменитой фразы вернулся из плена домой

Роман Грибов - тот самый пограничник, который послал по известному адресу военный корабль. Ему 31 год, он родом из Золотоноши Черкасской области.