Французские страсти: Холостяк сорвал маски с участниц шоу

8 выпуск "Холостяка" запомнится зрителям неожиданными признаниями
Холостяк Никита Добрынин, который после седьмого эфира популярного телешоу распрощался с темнокожей красавицей из Италии, участницей проекта Элизабет, должен будет сыграть с остальными девушками в игру "французские страсти", которая призвана сорвать маски.
Каждый, кто покидает игру в восьмом эпизоде 26 апреля, выполняет задачи из карточки. Как любовница, жена, тайная поклонница.
Например, одним из них было - подарить подарок, и участница шоу Наталья поцеловала Никиту в щеку.
Фото: instagram.com/holostyakstb
Холостяк решил тайно пригласить на свидание Марину, которая с радостью приняла приглашение.
Фото: instagram.com/holostyakstb
София должна была открыть тайну, но не знала, что рассказать...
А Наталья пригласила Никиту на кухню, чтобы сделать ему завтрак... ⠀
Фото: instagram.com/holostyakstb
Красавицы должны поведать о своих тайных желаниях, а Добрынин сможет узнать, кто из участниц умеет обманывать и скрывать свои эмоции. Также зрители увидят неожиданную церемонию роз, на которой Никита удивит зрителей.
Фото: instagram.com/holostyakstb
Как сообщалось, ранее самая яркая участница проекта Виктория рассказала о Никите Добрынине.
Также мы писали о том, что на шоу Холостяк-9 между Олей и Наташей произошел серьезный конфликт.