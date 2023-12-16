Фоззі з ТНМК зізнався, чому не каже слово "перемога" та не вірить у швидкий кінець війни

Чому артист не говорить слово "перемога" зі сцени

"Я дуже обережно ставлюся до слова "перемога". Я його не вживаю зі сцени, намагаюся не вживати взагалі. Тому що вважаю, що потім буває дуже боляче. І велике питання, що ми будемо вважати перемогою. За великим рахунком, в історичному розрізі, головна перемога - це те, що Україна зберегла свою державність і суб'єктність, тобто Україна встояла", - пояснив Фоззі.

Фоззі з ТНМК розповів, чому не каже слово "перемога" (скріншот)

За словами артиста, він не любить прогнози щодо швидкого закінчення війни. Він вірить у те, що РФ загине як імперія, але це не станеться миттєво.

"Можливо, нам треба буде почекати до наступного вікна можливості, яке настане, наприклад, зі зміною влади в Росії. Для того, щоб повністю відновитися в кордонах 91-го року. Я достатньо песимістично ставлюся до таких прогнозів, що завтра все вирішиться. Це великий, підступний, страшний ворог, який не хоче помирати", - зазначив Фоззі.

"Російська імперія помирає, всі імперії помирають. І це, мабуть, її остання спроба відчути себе імперією. Тому перемога вже є, за великим рахунком. Але те, як бачить її широкий загал, це дуже перегріто маркетингом політичним. Оці чипси контрнаступу - це не дуже розумно", - додав артист.

При цьому Фоззі зазначив, що українців "перегрівають очікуванням повішеного Путіна". За словами музиканта, нам не дадуть повісити диктатора. Але він все одно вірить у краще й зазначає, що нині українці мусять усе "розгрібати", а потім історики будуть битися за право описати ці події.