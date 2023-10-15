Фотографи Ліберови сказали, що пришвидшить перемогу України

Костянтин Ліберов відповів, коли закінчиться війна та чи потрібно "заморожувати" конфлікт

Фотограф пригадав, що навесні 2022 року його дружина думала про закінчення війни вже за шість місяців. Сам він нині не може робити такі прогнози. Ліберов зазначив, що вірить у перемогу України, але його турбує інше.

"Я не можу сказати, що прямо за пів року усе закінчиться. Але воно закінчиться. Хлопці, які зараз там, вони не дозволять заморозити конфлікт. І що б там не писали у коментарях, мовляв, заморозимо, буде краще, підготуємося, підемо відвойовувати... Люди в окопах, які втрачають людей, втрачають своїх близьких, вони жодним чином не зможуть пробачити усе, що відбувається", - заявив фотограф.

На думку Ліберова, "заморожування" конфлікту стане "кінцем" для нашої держави. Тому він проти цього.

Ліберов розповів, що думає про "заморожування" війни (скріншот)

Владислава Ліберова розповіла, як пришвидшити перемогу України

Фотограф не приховує, що їй дуже хотілося б, аби війна закінчилася завтра. Втім, Ліберова зазначила, що нині між українцями немає такого єднання, яке було у лютому 2022 року. Але саме це могло б пришвидшити перемогу.

"Зрозуміло, що якщо нація об'єднається, як в перші дні війни, а я можу про це говорити відкрито, тому що усі розуміють, що ми не так об'єднані, як у перші дні. Якщо знову буде це відчуття, це навіть не про мобілізацію, не про кількість людей на фронті. Це просто про відчуття зібраного кулака нації. Тоді усе може пришвидшитися", - пояснила фотограф.

Ліберова розповіла, що думає про війну (скріншот)

Також вона розповіла, чому важливо пам'ятати про усіх, хто віддав життя за нашу країну. За словами Ліберової, якщо українці почнуть вірити наративам роспропаганди, то це перекреслить усі жертви, на які йдуть військові.

"Якщо це буде тривати ще рік-два-три... Вже стільки людей загинуло. Якщо зараз ми будемо повертатися до наративів "аби не було війни", то просто усі ці люди загинули буквально ні за що. Отже, це все було дарма", - зазначила вона.