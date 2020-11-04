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Эти фото вас удивят: как могли бы выглядеть Роксолана и Сулейман в наше время

Среда 04 ноября 2020 10:17
Эти фото вас удивят: как могли бы выглядеть Роксолана и Сулейман в наше время
Как могли бы выглядеть исторические личности (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Дизайнер представила, как могли бы выглядеть Роксолана и Сулейман в наше время

История любви турецкого султана Сулеймана и украинской наложницы Роксоланы знакома практически каждому из нас. Все помнят эти исторические личности, благодаря шикарным костюмам в духе того времени. Но как бы выглядели они сейчас изобразила графический дизайнер Бекка Саладин.

Она презентовала проект под названием Royalty Now, в рамках которого каждый желающий может увидеть, как на самом деле выглядели самые известные люди в истории нашей цивилизации.

Бекка Саладин соединила историю и современный стиль и у нее получились очень интересные эксперименты. Свои работы она публикует на странице в Instagram.

Эти фото вас удивят: как могли бы выглядеть Роксолана и Сулейман в наше время

Так мог бы выглядеть султан Сулейман в наше время (фото: instagram.com/royalty_now)

Эти фото вас удивят: как могли бы выглядеть Роксолана и Сулейман в наше времяТак могла бы выглядеть Роксолана в наше время (фото: instagram.com/royalty_now)

Кстати, на страничке дизайнера можно увидеть "осовремененные" портреты Марии Антуанеты, Наполеона Бонапарта, Джорджа Вашингтона, Моны Лизы, Нефертити и других исторических личностей.

Как мы писали ранее, Елизавета II готовится передать корону своему старшему сыну принцу Чарльзу. И произойти это может уже в апреле 2021-го.

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