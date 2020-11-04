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Ці фото вас здивують: як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш час

Середа 04 листопада 2020 10:17
Ці фото вас здивують: як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш час
Як могли б виглядати історичні особистості (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дизайнер представила, як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш час

Історія кохання турецького султана Сулеймана і української наложниці Роксолани знайома практично кожному з нас. Всі пам'ятають ці історичні особистості, завдяки шикарним костюмам в дусі того часу. Але як би виглядали вони зараз зобразила графічний дизайнер Бекка Саладін.

Вона презентувала проект під назвою Royalty Now, в рамках якого кожен бажаючий може побачити, як насправді виглядали найвідоміші люди в історії нашої цивілізації.

Бекка Саладін з'єднала історію і сучасний стиль і у неї вийшли дуже цікаві експерименти. Свої роботи вона публікує на сторінці Instagram.

Ці фото вас здивують: як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш час

Так міг би виглядати султан Сулейман в наш час (фото: instagram.com/royalty_now)

Ці фото вас здивують: як могли б виглядати Роксолана і Сулейман в наш часТак могла б виглядати Роксолана в наш час (фото: instagram.com/royalty_now)

До речі, на сторінці дизайнера можна побачити "осучаснені" портрети Марії Антуанети, Наполеона Бонапарта, Джорджа Вашингтона, Мони Лізи, Нефертіті і інших історичних особистостей.

Як ми писали раніше, Єлизавета II готується передати корону своєму старшому синові принцові Чарльзу. І статися це може вже в квітні 2021-го.

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