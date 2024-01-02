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Фото удару по житловому будинку приголомшило українціів: "Так повинна виглядати Москва"

Удар по житловій багатоповерхівці (фото: соціальні мережі)
Автор: Юлія Гаюк

Вранці 2 січня РФ випустила по Україні кілька десятків ракет різних видів. Сили ППО збили понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток "Кинджалів". Однак у Києві та Харкові є влучання та падіння уламків. Одне з фото наслідків приголомшило українців найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на соціальні мережі.

Фото удару по багатоповерхівці

Очевидці зафіксували момент удару по багатоповерхівці в Києві. Повідомляється, що це Солом'янський район, проте підтверджень цьому не було.

На фото житловий будинок оповитий димом, а яскравий вогонь виривається з вікон квартир. Видно також, що на місце удару прибули рятувальні служби та евакуйовують місцевих мешканців.

Удар по житловій багатоповерхівці (фото: соціальні мережі)

Що думають українці про фото

У коментарях на різних платформах люди не стримують своїх емоцій:

  • "Так повинна виглядати Москва".
  • "Я молюся за Україну зараз. Ніщо інше Росію не зупинить".
  • "Раша повинна бути стертою".
  • "Як же я їх ненавиджу!"
  • "The New York Times, чи будуть ваші російські журналісти писати про це?"

Масована атака на Київ

Вранці 2 січня 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському районах і Святошинському районі.

Наразі є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Там пошкоджено газову трубу.

Крім Києва, є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.

 

 

Раніше ми повідомляли про те, що уламки ракети розбили квартиру нардепки Кіри Рудик.

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