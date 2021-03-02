UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Фото камеры в Лукьяновском СИЗО "до" и "после": просто 16 век

Автор: Людмила Жукова

В сети показали, как выглядит камера следственного изолятора в Киеве в Лукьяновском СИЗО до и после ремонта.

Снимки нам своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Денис Малюська.

Серию снимков Денис назвал "немного ада вам в ленту". Он отметил, что на ремонт камер было потрачено около 101 тысячи гривен.

"Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не входили в стоимость - 101 205 грн. Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену? Спецпредложение для олигархов - именной корпус, не?" - иронично подписал снимки Малюська.

Так выглядели камеры в СИЗО до ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)

Так выглядят камеры в СИЗО сейчас (фото: Facebook/Денис Малюська)

В комментариях к посту украинцы отметили, что ремонт сделали очень хорошо.

  • Тут точно могли жити люди? Одну камеру ви зробили, а решта ж такі самі.
  • Які результати службових розслідувань щодо службових осіб СІЗО, які довели до таких умов? Чи є кримінальні провадження?
  • Ого, який треш, просто 16 століття на фото "до".
  • Так а зачем ремонтировать, если скоро сизо переедет?
  • До речі, а де бюджетні кошти поділися, які свого часу виділялися на ремонт та матчастину?
  • Можна створити належні умови, не витрачаючи державних коштів.

Как мы рассказывали ранее, в сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины СИЗО
Читайте также
В Одессе горело СИЗО, где находится Стерненко
Одесские зэки выманили 60 тыс. у десятилетней школьницы: ваш родственник в беде
Прогноз погоды