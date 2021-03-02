Фото камеры в Лукьяновском СИЗО "до" и "после": просто 16 век

В сети показали, как выглядит камера следственного изолятора в Киеве в Лукьяновском СИЗО до и после ремонта.
Снимки нам своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Денис Малюська.
Серию снимков Денис назвал "немного ада вам в ленту". Он отметил, что на ремонт камер было потрачено около 101 тысячи гривен.
"Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не входили в стоимость - 101 205 грн. Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену? Спецпредложение для олигархов - именной корпус, не?" - иронично подписал снимки Малюська.
В комментариях к посту украинцы отметили, что ремонт сделали очень хорошо.
Как мы рассказывали ранее, в сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО.