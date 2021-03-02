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Фото камеры в Лукьяновском СИЗО "до" и "после": просто 16 век

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 14:29
Фото камеры в Лукьяновском СИЗО "до" и "после": просто 16 век В сети показали, как выглядело до ремонта Лукьяновское СИЗО в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали, как выглядит камера следственного изолятора в Киеве в Лукьяновском СИЗО до и после ремонта.

Снимки нам своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Денис Малюська.

Серию снимков Денис назвал "немного ада вам в ленту". Он отметил, что на ремонт камер было потрачено около 101 тысячи гривен.

"Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не входили в стоимость - 101 205 грн. Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену? Спецпредложение для олигархов - именной корпус, не?" - иронично подписал снимки Малюська.

Фото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векФото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векФото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векФото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векТак выглядели камеры в СИЗО до ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)

Фото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векФото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векФото камеры в Лукьяновском СИЗО &quot;до&quot; и &quot;после&quot;: просто 16 векТак выглядят камеры в СИЗО сейчас (фото: Facebook/Денис Малюська)

В комментариях к посту украинцы отметили, что ремонт сделали очень хорошо.

  • Тут точно могли жити люди? Одну камеру ви зробили, а решта ж такі самі.
  • Які результати службових розслідувань щодо службових осіб СІЗО, які довели до таких умов? Чи є кримінальні провадження?
  • Ого, який треш, просто 16 століття на фото "до".
  • Так а зачем ремонтировать, если скоро сизо переедет?
  • До речі, а де бюджетні кошти поділися, які свого часу виділялися на ремонт та матчастину?
  • Можна створити належні умови, не витрачаючи державних коштів.

Как мы рассказывали ранее, в сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО.

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