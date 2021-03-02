Фото камеры в Лукьяновском СИЗО "до" и "после": просто 16 век
В сети показали, как выглядит камера следственного изолятора в Киеве в Лукьяновском СИЗО до и после ремонта.
Снимки нам своей странице в Facebook опубликовал министр юстиции Денис Малюська.
Серию снимков Денис назвал "немного ада вам в ленту". Он отметил, что на ремонт камер было потрачено около 101 тысячи гривен.
"Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не входили в стоимость - 101 205 грн. Подумываю над тем, чтобы продавать право называть камеру своим именем с табличкой на входе. Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену? Спецпредложение для олигархов - именной корпус, не?" - иронично подписал снимки Малюська.
Так выглядели камеры в СИЗО до ремонта (фото: Facebook/Денис Малюська)
Так выглядят камеры в СИЗО сейчас (фото: Facebook/Денис Малюська)
В комментариях к посту украинцы отметили, что ремонт сделали очень хорошо.
- Тут точно могли жити люди? Одну камеру ви зробили, а решта ж такі самі.
- Які результати службових розслідувань щодо службових осіб СІЗО, які довели до таких умов? Чи є кримінальні провадження?
- Ого, який треш, просто 16 століття на фото "до".
- Так а зачем ремонтировать, если скоро сизо переедет?
- До речі, а де бюджетні кошти поділися, які свого часу виділялися на ремонт та матчастину?
- Можна створити належні умови, не витрачаючи державних коштів.
Как мы рассказывали ранее, в сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО.