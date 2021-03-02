Фото камери в Лук'янівському СІЗО "до" і "після: просто 16 століття
У мережі показали, як виглядає камера слідчого ізолятора в Києві в Лук'янівському СІЗО до і після ремонту.
Знімки нам своїй сторінці в Facebook опублікував міністр юстиції Денис Малюська.
Серію знімків Денис назвав "трохи пекла вам в стрічку". Він зазначив, що на ремонт камер було витрачено близько 101 тисячі гривень.
"Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не входили у вартість - 101 205 грн. Подумую над тим, щоб продавати право називати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході. Як думаєте, попит буде? Яку ставити стартову ціну? Спецпропозиція для олігархів - іменний корпус, не?" - іронічно підписав знімки Малюська.
Так виглядали камери в СІЗО до ремонту (фото: Facebook/Денис Малюська)
Так виглядають камери в СІЗО зараз (фото: Facebook/Денис Малюська)
В коментарях до посту українці відзначили, що ремонт зробили дуже добре.
- Тут точно могли жити люди? Одну камеру ві нікого, а решта ж такі самі.
- Які результати службових розслідувань щодо службових осіб СІЗО, які довели до таких умов? Чи є кримінальні провадження?
- Ого, який треш, просто 16 століття на фото "до".
- Так а навіщо ремонтувати, якщо скоро сізо переїде?
- До речі, а де бюджетні кошти поділися, які свого часу виділялися на ремонт та матчастину?
- Можна створити належні умови, не витрачаючи державних коштів.
Як ми розповідали раніше, в мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО.