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Фото камери в Лук'янівському СІЗО "до" і "після: просто 16 століття

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 14:29
Фото камери в Лук'янівському СІЗО "до" і "після: просто 16 століття У мережі показали, як виглядало до ремонту Лук'янівське СІЗО в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, як виглядає камера слідчого ізолятора в Києві в Лук'янівському СІЗО до і після ремонту.

Знімки нам своїй сторінці в Facebook опублікував міністр юстиції Денис Малюська.

Серію знімків Денис назвав "трохи пекла вам в стрічку". Він зазначив, що на ремонт камер було витрачено близько 101 тисячі гривень.

"Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не входили у вартість - 101 205 грн. Подумую над тим, щоб продавати право називати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході. Як думаєте, попит буде? Яку ставити стартову ціну? Спецпропозиція для олігархів - іменний корпус, не?" - іронічно підписав знімки Малюська.

Фото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяФото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяФото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяФото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяТак виглядали камери в СІЗО до ремонту (фото: Facebook/Денис Малюська)

Фото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяФото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяФото камери в Лук'янівському СІЗО &quot;до&quot; і &quot;після: просто 16 століттяТак виглядають камери в СІЗО зараз (фото: Facebook/Денис Малюська)

В коментарях до посту українці відзначили, що ремонт зробили дуже добре.

  • Тут точно могли жити люди? Одну камеру ві нікого, а решта ж такі самі.
  • Які результати службових розслідувань щодо службових осіб СІЗО, які довели до таких умов? Чи є кримінальні провадження?
  • Ого, який треш, просто 16 століття на фото "до".
  • Так а навіщо ремонтувати, якщо скоро сізо переїде?
  • До речі, а де бюджетні кошти поділися, які свого часу виділялися на ремонт та матчастину?
  • Можна створити належні умови, не витрачаючи державних коштів.

Як ми розповідали раніше, в мережі з'явилися фото VIP-камери Лук'янівського СІЗО.

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