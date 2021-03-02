Фото камери в Лук'янівському СІЗО "до" і "після: просто 16 століття

У мережі показали, як виглядає камера слідчого ізолятора в Києві в Лук'янівському СІЗО до і після ремонту.

Серію знімків Денис назвав "трохи пекла вам в стрічку". Він зазначив, що на ремонт камер було витрачено близько 101 тисячі гривень.

"Ремонт проводився за рахунок коштів, отриманих за платні камери в цьому ж слідчому ізоляторі. Кошти платників податків не входили у вартість - 101 205 грн. Подумую над тим, щоб продавати право називати камеру своїм ім'ям з табличкою на вході. Як думаєте, попит буде? Яку ставити стартову ціну? Спецпропозиція для олігархів - іменний корпус, не?" - іронічно підписав знімки Малюська.

Так виглядали камери в СІЗО до ремонту (фото: Facebook/Денис Малюська)

Так виглядають камери в СІЗО зараз (фото: Facebook/Денис Малюська)

В коментарях до посту українці відзначили, що ремонт зробили дуже добре.