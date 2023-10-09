"Форум усної історії України" транслюватиметься онлайн українською та англійською мовами

У вівторок, 10 жовтня, у Києві пройде довгоочікуваний "Форум усної історії України" - перша офлайн-зустріч українських та міжнародних документаційних ініціатив.

Захід, який є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, також транслюватиметься онлайн українською та англійською мовами.

Форум проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Нагадаємо, що у рамках програми заплановані панельні дискусії, присвячені різним аспектам документування війни в Україні, та спеціальні промови від keynote-спікерів.

Якщо ви плануєте дивитися форум онлайн, переходьте за одним із посилань:

Українська мова – https://www.youtube.com/live/ZUoU1BRWoyc?si=1qDa7SEAxKuK1NrV

Англійська мова – https://www.youtube.com/live/_GmLupH2t34?si=qfltaYKUqAlXym7w

Розклад трансляцій:

12:00 – 12:10: Вітання організаторів

12:20 – 12:40: Keynote speech. Наталя Ємченко, SCM, Фонд Ріната Ахметова, та Євгенія Близнюк, Gradus Research: "Хто для чого? Як працює поле ініціатив з усної історії в Україні?"

12:40 – 14:05: Панельна дискусія "Коли досвіди стають знанням":

— Наталія Кривда (модераторка), КНУ імені Т. Г. Шевченка

— Агата Татаренко, Вишеградська група Інституту Центральної Європи у Любліні (онлайн)

— Антон Дробович, Інститут національної пам’яті

— Ольга Опаленко, Truth Hounds

— Гелінада Грінченко, Українська асоціація усної історії (онлайн)

— Олена Добржанська, КНУ імені Т. Г. Шевченка

14:20 – 14:45: Keynote speech. Антон Лягуша, Kyiv School of Economics: "Стратегії документації війни: влада, сила. зміст та свідчення"

14:45 – 16:10: Панельна дискусія "Усна історія: завдання, ролі, проблематики"

— Юлія Манукян (модератор), ГО Urban Republic

— Наталя Ємченко, SCM, Фонд Ріната Ахметова

— Жанін ді Джованні, The Reckoning Project (онлайн)

— Катя Тейлор, ГО "Порт Культури"

— Андрій Дубчак, воєнний кореспондент, засновник Donbas Frontliner

— Ірина Лопатіна, The Reckoning Project

17:00 – 17:10: Keynote speech. Стівен Слоун, Oral History Association (онлайн)

17:10 – 18:30: Панельна дискусія "Документація досвідів війни і майбутнє"

— Анастасія Платонова (модераторка), культурна критикиня, журналістка, редакторка, аналітикиня

— Д-р Пйотр Цивінський, Державний музей Аушвіц-Біркенау

— Олександра Матвійчук, Центр громадянських свобод (онлайн)

— Соломія Боршош, Український інститут

— Наталія Микольська, Dattalion

18:30 – 18:45: Keynote speech. Інна Гогіна, USC Shoah Foundation (онлайн)

Форум є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 85 тисяч свідчень.