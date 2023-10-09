"Форум усної історії України" транслюватиметься онлайн українською та англійською мовами
У вівторок, 10 жовтня, у Києві пройде довгоочікуваний "Форум усної історії України" - перша офлайн-зустріч українських та міжнародних документаційних ініціатив.
Захід, який є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, також транслюватиметься онлайн українською та англійською мовами.
Форум проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).
Нагадаємо, що у рамках програми заплановані панельні дискусії, присвячені різним аспектам документування війни в Україні, та спеціальні промови від keynote-спікерів.
Якщо ви плануєте дивитися форум онлайн, переходьте за одним із посилань:
Українська мова – https://www.youtube.com/live/ZUoU1BRWoyc?si=1qDa7SEAxKuK1NrV
Англійська мова – https://www.youtube.com/live/_GmLupH2t34?si=qfltaYKUqAlXym7w
Розклад трансляцій:
12:00 – 12:10: Вітання організаторів
12:20 – 12:40: Keynote speech. Наталя Ємченко, SCM, Фонд Ріната Ахметова, та Євгенія Близнюк, Gradus Research: "Хто для чого? Як працює поле ініціатив з усної історії в Україні?"
12:40 – 14:05: Панельна дискусія "Коли досвіди стають знанням":
— Наталія Кривда (модераторка), КНУ імені Т. Г. Шевченка
— Агата Татаренко, Вишеградська група Інституту Центральної Європи у Любліні (онлайн)
— Антон Дробович, Інститут національної пам’яті
— Ольга Опаленко, Truth Hounds
— Гелінада Грінченко, Українська асоціація усної історії (онлайн)
— Олена Добржанська, КНУ імені Т. Г. Шевченка
14:20 – 14:45: Keynote speech. Антон Лягуша, Kyiv School of Economics: "Стратегії документації війни: влада, сила. зміст та свідчення"
14:45 – 16:10: Панельна дискусія "Усна історія: завдання, ролі, проблематики"
— Юлія Манукян (модератор), ГО Urban Republic
— Наталя Ємченко, SCM, Фонд Ріната Ахметова
— Жанін ді Джованні, The Reckoning Project (онлайн)
— Катя Тейлор, ГО "Порт Культури"
— Андрій Дубчак, воєнний кореспондент, засновник Donbas Frontliner
— Ірина Лопатіна, The Reckoning Project
17:00 – 17:10: Keynote speech. Стівен Слоун, Oral History Association (онлайн)
17:10 – 18:30: Панельна дискусія "Документація досвідів війни і майбутнє"
— Анастасія Платонова (модераторка), культурна критикиня, журналістка, редакторка, аналітикиня
— Д-р Пйотр Цивінський, Державний музей Аушвіц-Біркенау
— Олександра Матвійчук, Центр громадянських свобод (онлайн)
— Соломія Боршош, Український інститут
— Наталія Микольська, Dattalion
18:30 – 18:45: Keynote speech. Інна Гогіна, USC Shoah Foundation (онлайн)
Форум є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 85 тисяч свідчень.