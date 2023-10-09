"Форум устной истории Украины" будет транслироваться онлайн на украинском и английском языках
Во вторник, 10 октября, в Киеве пройдет долгожданный "Форум устной истории Украины" - первая офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив.
Мероприятие, являющееся инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, также будет транслироваться онлайн на украинском и английском языках.
Форум будет проводиться в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).
Напомним, что в рамках программы запланированы панельные дискуссии, посвященные разным аспектам документирования войны в Украине, и специальные речи от keynote-спикеров.
Если вы планируете смотреть форум онлайн, переходите по одной из ссылок:
Украинский язык – https://www.youtube.com/live/ZUoU1BRWoyc?si=1qDa7SEAxKuK1NrV
Английский язык – https://www.youtube.com/live/_GmLupH2t34?si=qfltaYKUqAlXym7w
Расписание трансляций:
12:00 – 12:10: Поздравление организаторов
12:20 – 12:40: Keynote speech. Наталья Емченко, SCM, Фонд Рината Ахметова и Евгения Близнюк, Gradus Research: "Кто для чего? Как работает поле инициатив по устной истории в Украине?"
12:40 – 14:05: Панельная дискуссия "Когда опыты становятся знанием":
– Наталья Кривда (модератор), КНУ имени Т. Г. Шевченко
– Агата Татаренко, Вышеградская группа Института Центральной Европы в Люблине (онлайн)
– Антон Дробович, Институт национальной памяти
– Ольга Опаленко, Truth Hounds
– Гелинада Гринченко, Украинская ассоциация устной истории (онлайн)
– Елена Добржанская, КНУ имени Т. Г. Шевченко
14:20 – 14:45: Keynote speech. Антон Лягуша, Kyiv School of Economics: "Стратегии документации войны: власть, сила. содержание и свидетельство"
14:45 – 16:10: Панельная дискуссия "Устная история: задачи, роли, проблематики"
– Юлия Манукян (модератор), ОО Urban Republic
– Наталья Емченко, SCM, Фонд Рината Ахметова
– Жанин ди Джованни, The Reckoning Project (онлайн)
– Катя Тейлор, ОО "Порт Культуры"
– Андрей Дубчак, военный корреспондент, основатель Donbas Frontliner
– Ирина Лопатина, The Reckoning Project
17:00 – 17:10: Keynote speech. Стивен Слоун, Oral History Association (онлайн)
17:10 – 18:30: Панельная дискуссия "Документация опытов войны и будущее"
— Анастасия Платонова (модератор), культурная критикиня, журналистка, редактор, аналитика
— Д-р Петр Цивинский, Государственный музей Аушвиц-Биркенау
– Александра Матвийчук, Центр гражданских свобод (онлайн)
– Соломия Боршош, Украинский институт
– Наталья Никольская, Dattalion
18:30 – 18:45: Keynote speech. Инна Гогина, USC Shoah Foundation (онлайн)
Форум является инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств.