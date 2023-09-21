"Форум усної історії України", ініційований Фондом Ахметова, розкрив теми програми та модераторів

10 жовтня 2023 року в Києві пройде офлайн-зустріч українських та міжнародних документаційних ініціатив "Форум усної історії України".

Представники освітніх, державних та незалежних інституцій України та світу, музеїв історії та національної пам’яті, постраждалих від війни українських міст, а також документалісти обговорюватимуть різні аспекти документації війни в Україні.

Програма форуму складатиметься з трьох дискусійних панелей.

Панельну дискусію "Коли досвіди стають знанням" модеруватиме Наталія Кривда - докторка філософії, дослідниця культури, професорка кафедри української філософії та культури КНУ ім. Шевченка. Наталія спеціалізується на історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам’яті.

Під час дискусії спікери зокрема обговорять, як задокументовані досвіди війни перетворюються на знання про неї, а згодом стають частиною суспільної пам’яті. Мова йтиме про виклики у роботі з задокументованими свідченнями, а також про формування наративів про війну та роль у цьому процесі держави, суспільства, незалежних інституцій тощо.

Панельну дискусію "Усна історія: завдання, ролі, проблематики" модеруватиме Юлія Манукян - журналістка, редакторка, дослідниця, співзасновниця ГО Urban Republic (Херсон), кураторка, редакторка культурологічного видання "СОYС" і володарка премії Вацлава Гавела (2023).

Учасники обговорять "вузькі місця" та больові точки під час документації досвідів війни, та роль українського досвіду для світових практик документації.

Панельну дискусію "Документація досвідів війни і майбутнє" модеруватиме Анастасія Платонова - критик, редактор, аналітик культури, екс-редактор культури Forbes Ukraine. Анастасія спеціалізується на критиці сучасної візуальної культури, культурних політиках та темі пам’яті.

Під час дискусії учасники говоритимуть про значення задокументованих досвідів війни для адвокації України у міжнародному полі та майбутньої повоєнної справедливості, а також про те, яким може бути архів цієї війни.

Форум є ініціативою музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який понад п'ять років документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 85 тисяч свідчень. Захід проводитиметься у партнерстві з Oral History Association, за підтримки КНУ імені Тараса Шевченка та університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Участь у форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердженням від організаторів. Реєстрація на форумі доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.