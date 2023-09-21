"Форум устной истории Украины", инициированный Фондом Ахметова, раскрыл темы программы и модераторов

10 октября 2023 г. в Киеве пройдет офлайн-встреча украинских и международных документационных инициатив "Форум устной истории Украины".

Представители образовательных, государственных и независимых институций Украины и мира, музеев истории и национальной памяти, пострадавших от войны украинских городов, а также документалисты будут обсуждать разные аспекты документации войны в Украине.

Программа форума состоит из трех дискуссионных панелей.

Панельную дискуссию "Когда опыты становятся знанием" будет модерировать Наталья Кривда - доктор философии, исследовательница культуры, профессор кафедры украинской философии и культуры КНУ им. Шевченко. Наталья специализируется на истории культуры, истории мифологии, проблемах идентичности и культурной памяти.

В ходе дискуссии спикеры обсудят, как задокументированные опыты войны превращаются в знания о ней, а впоследствии становятся частью общественной памяти. Речь пойдет о вызовах в работе с задокументированными свидетельствами, а также о формировании нарративов о войне и роли в этом процессе государства, общества, независимых институций и т.д.

Панельную дискуссию "Устная история: задачи, роли, проблематики" будет модерировать Юлия Манукян - журналистка, редактор, исследователь, соучредитель ГО Urban Republic (Херсон), куратор, редактор культурологического издания "СОYС" и обладатель премии Вацлава Гавела (2023).

Участники обсудят "узкие места" и болевые точки во время документации опытов войны и роль украинского опыта для мировых практик документации.

Панельную дискуссию "Документация опытов войны и будущее" будет модерировать Анастасия Платонова - культурная критик, редактор, аналитик культуры, экс-редактор культуры Forbes Ukraine. Анастасия специализируется на критике современной визуальной культуры, культурных политиках и памяти.

В ходе дискуссии участники будут говорить о значении задокументированных опытов войны для адвокации Украины в международном поле и будущей послевоенной справедливости, а также о том, каким может быть архив этой войны.

Форум является инициативой музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, который более пяти лет документирует гражданские свидетельства о войне от первого лица и собрал уже более 85 тысяч свидетельств. Мероприятие будет проводиться в партнерстве с Oral History Association при поддержке КНУ имени Тараса Шевченко и университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация на форуме доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 8 октября 2023 года.