Фонд Ахметова підбив підсумки продовольчої допомоги у 2023 році

У 2023 році Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям України понад 300 тисяч продуктових наборів. Для того, щоби доставити їх отримувачам, вантажівки здійснили понад 260 поїздок.

Продуктова допомога від фонду є вагомою щороку. Не виключенням став і 2023 - другий рік виснажливого повномасштабного вторгнення.

Найстаршій отримувачці продуктового набору від фонду на момент передання було 95 років.

У 2023 році чимало уваги фонд приділяв, зокрема людям, чиє житло постраждало під час ворожих обстрілів. Гуманітарну допомогу від фонду отримали у Дніпрі й Костянтинівці, Павлограді та Запоріжжі, Покровську і Василівці.

Вимушені переселенці, які виїхали з Маріуполя, Мар’їнки, Бахмута, Авдіївки, Попасної та інших найбільш постраждалих міст, регулярно отримували допомогу від фонду.

А ще, фонд організовував доставку продуктових наборів у населені пункти, які знаходяться на лінії фронту, і де незважаючи ні на що живуть мирні люди. Це, зокрема, Оріхів, Красногорівка, Авдіївка, Торське та інші.

Фонд не залишився осторонь і штучно створеної росіянами катастрофи після підриву Каховської ГЕС - людям, які постраждали від цієї біди, було передано понад 10 тисяч продуктових наборів.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU.