ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фонду Ахметова надає допомогу постраждалим внаслідок авіаударів по Запоріжжю

Субота 19 жовтня 2024 20:41
UA EN RU
Фонду Ахметова надає допомогу постраждалим внаслідок авіаударів по Запоріжжю Фонду Ахметова надає допомогу постраждалим внаслідок авіаударів по Запоріжжю (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У "Зеленому центрі Метінвест" у Запоріжжі для людей, які постраждали внаслідок авіаобстрілів з 22 вересня до 1 жовтня 2024 року, триває видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Отримати допомогу можна до 31 жовтня. Вона призначена для людей, які:

- постраждали внаслідок ворожих атак по місту з 22.09 до 1.10.2024,

- зафіксували наслідки цих обстрілів у Департаменті соціального захисту м. Запоріжжя.

Також Фонд Ахметова готовий надати інші види допомоги постраждалим внаслідок цих терактів: йдеться про лікування, реабілітацію, психологічну допомогу.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю) або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Обличчя війни
NEWS
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни