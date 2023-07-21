Фонд Ріната Ахметова взяв участь у звітній конференції "ЯМаріуполь. Повернення до життя"

"Ми буквально з першого центру є партнерами "ЯМаріуполь". Починали з допомоги наборами виживання і гігієнічними наборами. Власне, і продовжуємо. Також ми підтримуємо центри нашими психологами. Це дуже важливо, тому що велика ідея "ЯМаріуполь" - повернути людей до повноцінного життя, і це неможливо, якщо не працювати із травмою війни", - підкреслила Наталія Ємченко, голова наглядової ради фонду.

"Зараз дуже важливим є питання житла. Ми активно підтримуємо проєкт #ЯМаріупольЖитло. Ми вважаємо цей досвід абсолютно передовим: реконструкцію гуртожитків у соціальне тимчасове житло для маріупольців. Ми є партнерами першого гуртожитку, де відповідали за внутрішню частину, і ми готові залишатися партнерами і в наступних гуртожитках", - зазначила Наталія Ємченко.

На конференції також виступали міські голови Маріуполя та інших міст України, голова Донецької ОДА та ОВА, посол Данії в Україні, представники українських та міжнародних організацій з допомоги. Говорили про адаптацію переселенців у нових громадах, про життя і взаємодію громади Маріуполя в евакуації. І, звісно, про відновлення міста після перемоги.

"Ми, як великий бізнес, як SCM, це рішення також прийняв Рінат Ахметов, дуже інтенсивно обговорюємо всі питання відновлення міста із містянами, і робимо це саме на базі центрів "ЯМаріуполь". І робимо це в режимі залучення. Тобто, ми не просто допомагаємо вижити, а разом із людьми творимо майбутнє просто зараз", - додала Наталія Ємченко.

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".