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Фонд Ріната Ахметова став переможцем премії IPRA Golden World Awards у трьох номінаціях

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Понеділок 10 липня 2023 21:16
Фонд Ріната Ахметова став переможцем премії IPRA Golden World Awards у трьох номінаціях Фонд Ріната Ахметова став переможцем премії IPRA Golden World Awards у трьох номінаціях (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Міжнародна асоціація паблік рилейшнз (IPRA) оголосила переможців IPRA Golden World Awards - міжнародної премії у галузі зв’язків із громадськістю.

Про це йдеться на сайті асоціації.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова став переможцем у трьох номінаціях - усіх, в яких вийшов до фіналу премії:

  • Community engagement ("Залучення громади");
  • Country, region and city ("Країна, регіон і місто");
  • NGO campaign ("Кампанія неурядової організації").

Список переможців 2023 року опубліковано на сайті Асоціації за посиланням - www.ipra.org/golden-world-awards/winners

IPRA не вперше відзначає нагородами проєкти Фонду Ріната Ахметова. У 2021 році освітній серіал "Діджитал-фізра", який було створено фондом, став переможцем одразу у двох номінаціях - "Sport" і "NGO campaign".

IPRA Golden World Awards - премія, заснована у 1990 році Міжнародною асоціацією паблік рилейшнз (IPRA). Вона оцінює кращі комунікаційні проекти за рівнем креативу, якості стратегії і отриманими результатами.

Претендувати на здобуття премії можуть компанії з різних країн світу в 37 номінаціях. Вони стосуються сфери комунікацій, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, ініціатив бізнесу, державного сектору тощо.

Музей "Голоси мирних" - наймасштабніший у світі архів історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни росії проти України. Архів музею налічує вже понад 75 тисяч таких історій.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Рінат Ахметов