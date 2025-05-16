Фонд Матюхи: сучасне обладнання для "Охматдиту" вже використовують

У квітні 2025 року до Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" передали нову систему для ургентної хірургії - Thompson. Ця система дозволяє хірургам вільно працювати, не відволікаючись на технічні обмеження.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Передача обладнання стала можливою завдяки ініціативі, яку підтримав Андрій Матюха. Вартість системи склала 2,22 млн грн.



За словами завідувача відділення ургентної хірургії Романа Жежери, за два місяці з новим обладнанням виконано понад 60 складних операцій. Серед пацієнтів - діти з онкопатологіями, вродженими вадами та бойовими травмами.

Відділення ургентної хірургії "Охматдиту" працює цілодобово й без вихідних, надаючи медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Щороку тут проводять більше ніж 300 оперативних втручань за допомогою цієї сучасної ретракторної системи.

Андрій Матюха наголошує, що головне завдання - створити лікарям умови для ефективної роботи.

Thompson - це високоточна ретракторна система. Вона дозволяє фіксувати операційне поле так, щоб руки хірурга залишалися вільними, а огляд був кращим. Таке рішення важливе саме у дитячій хірургії, де особливо цінуються точність і швидкість.

Її застосовують у:

абдомінальній хірургії;

торакальній;

нейрохірургії;

ортопедії;

онкохірургії.

Система скорочує тривалість операцій, зменшує фізичне навантаження на лікаря і знижує ризик пошкодження тканин.

Для Фонду Андрія Матюхи це - приклад конкретної допомоги, яка має прямий вплив на якість лікування.

Медики одразу помітили позитивні зміни після впровадження нового обладнання. Складні хірургічні втручання стали технічно простішими, а післяопераційний період у пацієнтів проходить швидше. Кількість ускладнень зменшилася. У лікарні "Охматдит" відзначають, що нова система покращила огляд під час операцій, зменшила фізичне навантаження на хірургічну команду, скоротила тривалість втручань і зробила умови безпечнішими як для пацієнтів, так і для персоналу.





Передача ретракторної системи Thompson - це лише одна ланка у більш широкій послідовній діяльності. У травні 2025 року в межах цієї ж ініціативи було реалізовано ще два проєкти. Першим стало відкриття міжнародної артінсталяції ORIGAMI for UKRAINE. Другим - фінансова допомога родинам, які постраждали внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. На ці потреби було виділено 1 млн гривень.

Передача обладнання в "Охматдит" - не поодинокий випадок, а приклад системної роботи. У центрі уваги — довгостроковий ефект від підтримки, яка дозволяє оновлювати технічну базу медичних установ, покращувати умови праці для медичного персоналу та забезпечувати пацієнтам більш безпечне лікувальне середовище. Такий підхід формує фундамент для реальних змін у сфері охорони здоровʼя.