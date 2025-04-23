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Фонд Матюхи долучився до артінсталяції Origami for Ukraine на фасаді Музею Києва

Середа 23 квітня 2025 13:18
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Фонд Матюхи долучився до артінсталяції Origami for Ukraine на фасаді Музею Києва Фото: Фонд Матюхи долучився до артінсталяції Origami for Ukraine на фасаді Музею Києва (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Артінсталяція Origami for Ukraine прикрасила фасад Музею історії міста Києва. Композицію з 5 тисяч орігамі-птахів відкрили 9 квітня за участі делегацій з Києва та Брюсселя, громадських організацій і дипломатичних місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Проєкт поєднує в собі культурну і благодійну складові. Його мета - зібрати кошти на медичне обладнання для Київського міського центру відновного лікування. Одним із партнерів ініціативи виступив Фонд Андрія Матюхи.

Автор інсталяції - бельгійський дизайнер Шарль Кайсін, відомий завдяки креативним проєктам із Hermès, Rolls-Royce, Cartier та іншими брендами.

Фонд Матюхи долучився до артінсталяції Origami for Ukraine на фасаді Музею Києва

Першу версію інсталяції було презентовано у Брюсселі як частину кампанії підтримки українських військових. Проєкт зібрав понад 50 тисяч євро на потреби Київського центру реабілітації. У столиці України ініціатива отримала нове життя, до якої долучилися й діти з Київського палацу молоді.

Їхня участь надала інсталяції емоційного звучання - у кожному паперовому птахові закладене дитяче бачення миру, співчуття й надії.

"Ми підтримуємо не лише технічні чи матеріальні ініціативи. Культура - це ще один рівень допомоги. Саме такі проєкти, як Origami for Ukraine , надихають і об’єднують", - зазначили у Фонді Андрія Матюхи.

Фонд Андрія Матюхи вже не вперше підтримує проєкти, які поєднують мистецтво і соціальну відповідальність. За словами засновника, Андрія Валерійовича Матюхи, подібні ініціативи створюють цінні сенси й водночас приносять реальну допомогу.

"У час, коли країна бореться за життя і свободу, такі символи, як птахи орігамі, мають величезне значення. Вони не просто прикрашають - вони говорять", - зазначив він.

Інсталяція залишатиметься на фасаді Музею Києва впродовж 90 днів і стане знаковою подією культурного діалогу між Києвом і Брюсселем, які з 2023 року є містами-побратимами.

Фонд Матюхи долучився до артінсталяції Origami for Ukraine на фасаді Музею Києва

Як повідомлялось, раніше Андрій Матюха передав Охматдиту ретракторну систему Thompson - сучасний інструмент для складних операцій дитячої хірургії.

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