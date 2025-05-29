Фонд Матюхи підтримав проект будівництва нового спортмайданчика для дітей-сиріт

Фонд Андрія Матюхи підтримав проект з будівництва нового спортмайданчика для дітей-сиріт. Сучасне футбольне поле та інклюзивний дитячо-спортивний майданчик для вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям побудують у Житомирі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У травні на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся благодійний аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле".

Захід було організовано для збору коштів на будівництво сучасного футбольного поля та інклюзивного дитячо-спортивного майданчика для вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Завдяки цьому об’єкту спортом зможуть займатися не лише діти-сироти, а й понад 6 тисяч дітей з усієї області.

Організаторами аукціону стали ФК "Динамо", Фонд Андрія Матюхи, Збірна журналістів України та інформаційне агентство "Центр новин".

"Ми сприяємо проєктам, які створюють простір для розвитку дітей", - Фонд Андрія Матюхи

"У таких ініціативах важливо те, що вони реально впливають на життя дітей. Ми долучилися до проєкту, бо вважаємо, що доступ до спорту має бути відкритим для всіх", - зазначив Андрій Матюха.

Під час аукціону були представлені унікальні лоти, зокрема: футболки гравців збірної України Олександра Зінченка та Іллі Забарного з автографами, м’ячі з підписами Андрія Шевченка та інших футболістів національної збірної, боксерські рукавички Віталія Кличка й Олександра Усика, кросівка Сергія Стаховського, а також колекційна монета від Усика.

Фонд Андрія Матюхи з моменту заснування підтримує ініціативи, пов’язані з розвитком спорту, освіти, медицини, допомогою ветеранам та посиленням обороноздатності. Для фонду участь у благодійних заходах - це частина системної діяльності, спрямованої на підтримку українських громад.