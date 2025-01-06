Фонд Ахметова вже 10 років підтримує дитячий будинок сімейного типу

Спочатку це була допомога продуктами харчування, з часом підтримка розширилася. Родина Лідії активно бере участь у всіх ініціативах фонду.

Діти із захопленням читають телеграм-канал "Твоя суперсила", де знаходять надихаючі історії та корисні поради, постійно отримують вітання та новорічні подарунки. Цього року сім’я взяла участь у яскравому новорічному заході у Києві, організованому в рамках новорічної акції "Рінат Ахметов - Дітям".

"Я щиро вдячна Фонду за допомогу, за емоції та подарунки, за добрі серця. Ви даєте дітям надію і віру у краще майбутнє", - говорить жінка.

Шлях до будинку сімейного типу почався для Лідії у 2007 році. Сьогодні, через понад 15 років, вона виховала 22 дітей - двох рідних синів та 20 прийомних дітей. Цей великий будинок - не лише житло, а простір любові й тепла.

Лідія регулярно долучається до вебінарів, які фонд проводить для прийомних батьків, ділиться власним досвідом.

"Діти - справа мого життя. Я бачу, як вони виростають, створюють власні сім’ї. Це моє натхнення. Кажуть, що гени вирішують усе. Але я не згодна. Я вважаю, що поганих дітей не буває: любов і турбота можуть змінити долю будь-якої дитини", - каже жінка.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям!" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію можуть розвиватися та реалізувати свої мрії. За час роботи допомога фонду охопила понад 5 млн дітей.