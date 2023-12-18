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Фонд Ахметова влаштував на Хмельниччину свято для дітей-переселенців з Донецької області

Понеділок 18 грудня 2023 18:02
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Фонд Ахметова влаштував на Хмельниччину свято для дітей-переселенців з Донецької області Фонд Ахметова влаштував на Хмельниччину свято для дітей-переселенців з Донецької області 9ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБА)
Автор: Ілона Свиридова

У санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації "Смарагдове місто", релокованому зі Святогірська, перебувають дітлахи з Донецької області. Усі вони, попри пережите під час війни, дуже чекають на диво.

Фонд Ріната Ахметова у рамках новорічної акції влаштував дітям справжнє свято.

"Діти, які приїжджають до нас, мріють про мир, вони малюють мир. „Смарагдове місто“ вже років 15 товаришує з Фондом Ріната Ахметова. Представники Фонду приїжджали до нас в різні пори року. Це завжди свято для дітей, подарунки, гарний настрій. Кожна дитина чекає у своєму житті на диво. Особливо зараз нашим дітям його дуже не вистачає", — ділиться Марина Сікава, заступниця директора центру "Смарагдове місто".

Юні учасники новорічного заходу весело провели час, спілкуючись із казковим Святим Миколаєм, а також Янголом та іншими чарівними персонажами, що завітали у гості. Кожен з діточок ділився своєю святковою мрією про мир.

"На святі мені дуже сильно сподобалося. Воно було дуже веселим. Я дуже хочу, щоб у моєму рідному місті, в моїй любій країні ніколи не було війни і всі жили мирно", - розповіла 10-річна Злата з Мирнограда.

Діти охоче брали участь у конкурсах, співали, танцювали, читали вірші та отримували чудові подарунки. Свято залишило по собі яскраві враження та теплі спогади.

"Мені дуже сподобалось, і ще цукерки смачні. Я хочу, щоб ЗСУ перемогли, хочу миру", - каже 11-річна Олександра.

Новорічна акція від Фонду Ріната Ахметова - це понад 20-річна традиція добра і допомоги. Щозими у святковий сезон Фонд вітає дітей-переселенців, дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу; дітей, які пройшли реабілітацію після поранення; а також тих, хто втратив батьків на війні.

Допомога не обмежується святами: Фонд цілорічно реалізовує освітні, оздоровчі, реабілітаційні, психологічні та мотиваційні проєкти для дітей.

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