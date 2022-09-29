Фонд Ахметова відправив ще одну партію гумдопомоги до звільнених територій України

Зазначається, що фонд вже доставив до регіону велику партію гуманітарної допомоги: вантажівки приїхали до Краматорського району Донецької області, звідки набори з найнеобхіднішими продуктами харчування передали для кожного мешканця Святогірської та Лиманської громад.

Набори також було передано для кожної сім'ї Слов'янська.

Нині готуються та вирушають до регіонів Сходу України нові партії продуктових наборів. У них - поживна та ситна їжа, яка потрібна кожному, зокрема, це макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

За допомогою вишикуються великі черги. Мешканці звільнених територій отримують її з посмішками полегшення, зі сльозами на очах. Зізнаються, що чекали на зустріч і дякують Фонду Ріната Ахметова за те, що не залишив у скрутні часи.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 100 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.