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Фонд Ахметова відправив продуктові набори для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

Фонд Ахметова відправив продуктові набори для постраждалих від підриву Каховської ГЕС (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

На Південь України прямує 4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Половина з них - до Новоолександрівської громади Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Населені пункти там розташовані на березі Дніпра. Підрив Каховської гідроелектростанції завдав суттєвої шкоди цій території, і допомога місцевим мешканцям зараз вкрай потрібна.

Другий пункт призначення - селище Галицинове Миколаївської області. Допомога призначена людям, евакуйованим та постраждалим після підриву Каховської ГЕС окупантами.

Це вже другий гуманітарний вантаж для людей, евакуйованих із зони підтоплення та тих, хто постраждав від наслідків підриву дамби.

Трохи раніше бригади мобільної видачі привезли 4 тисячі продуктових наборів до населених пунктів Тягинської територіальної громади та Снігурівки, що в Миколаївській області.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога