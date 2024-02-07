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Фонд Ахметова відправив понад 4 тисячі продуктових наборів переселенцям

Середа 07 лютого 2024 19:53
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Фонд Ахметова відправив понад 4 тисячі продуктових наборів переселенцям Фонд Ахметова відправив понад 4 тисячі продуктових наборів переселенцям (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

На Київщині та у столиці наразі живуть чимало вимушених переселенців із прифронтових Донецької та Луганської областей.

До них прямує 4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

У Києві гуманітарну допомогу від фонду зможуть отримати люди, які раніше жили у Сартанській, Нікольській, Мангушській громадах Донецької області.

У Броварах та Ірпені продуктові набори зможуть отримати вимушені переселенці з Луганщини.

У кожній коробці - продукти найпершої необхідності: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. Це очікувана допомога для людей, яких війна змусила починати життя з нового аркушу.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію іонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер іонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманітарна допомога
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