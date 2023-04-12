Фонд Ахметова відкрив реєстрацію на дитячий "Блогер Кемп". Це можливість для дитини безкоштовно відпочити, оздоровитися та опанувати затребувані навички блогера: від уміння розповідати історії до презентації власного блогу.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Зміна відбудеться на Закарпатті у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" з 5 травня 2023 року і триватиме десять днів.
Фонд Ріната Ахметова запрошує до участі дітей 8-14 років, які постраждали внаслідок війни в Україні. Пріоритет надаватиметься дітям, які:
Запрошуються й діти, які втратили батьків під час війни; хлопці і дівчата з прийомних сімей, ДБСТ, під опікою та усиновлені; діти, які живуть у зонах активних бойових дій та ті, хто постраждав внаслідок бойових дій.
Зареєструйтеся до 20 квітня 2023 року:
З учасниками працюватимуть досвідчені психологи, які пройшли навчання за курсом "Травма війни", наставники та команда фонду.
У рамках цього проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали понад 4700 дітей зі всієї країни.