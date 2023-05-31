Фонд Ахметова відгукнувся на заклик про реабілітацію пораненого подружжя з Краматорська

Напередодні, 1 лютого, ракета "Іскандер" зруйнувала цілий під’їзд одного з будинків у Краматорську. А вже опівдні наступного дня місто зазнало чергової атаки. Було пошкоджено 16 будинків, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автомобілі. Тоді постраждали шестеро людей.

"Мама попросила мене сходити до аптеки за ліками. Чоловік запропонував прогулятися туди удвох. Ми тільки зайшли за п’ятиповерхівку, як все раптом почало вибухати та палати. Чоловіка відкинуло вибуховою хвилею. Вся моя біла куртка була у крові. Я почала кричати, кликати по допомогу", - розповідає Світлана у лікарні.

Важкопоранене подружжя привезли до лікарні. У обох сильно постраждали ноги. У Романа уламками було пробито легені, його довелося терміново оперувати - і це, на жаль, було не останнє хірургічне втручання, яке довелося витримати. Далі їх доправили до Дніпра, а згодом і до Львова.

Фонд Ахметова відгукнувся на заклик Світлани і Романа про допомогу з реабілітацією після поранень. Подружжя долає нелегкий шлях до одужання та вірить у те, що у рідному місті знову пануватиме мир.

"Віримо, що у Краматорську буде все добре. Що повернеться мир у наше золоте, гарне, найкраще місто", - каже Світлана, ледь стримуючи сльози.

Свою історію жінка розповіла музею "Голоси мирних" фонду - його архів вже налічує понад 70 000 історій мешканців України, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що фонд готовий надати допомогу людям, постраждалим від обстрілів житлових районів в Україні. Це допомога у лікуванні, реабілітації та психологічна допомога. Телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU.