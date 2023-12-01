Фонд Ахметова розпочав всеукраїнську новорічну акцію для дітей

Новорічна акція "Рінат Ахметов - Дітям", у якій взяли участь вже понад мільйон хлопців та дівчат, розпочинає свій новий святковий сезон. Фонд Ріната Ахметова запрошує долучитися до неї дітей з усієї країни.

"Війна вкрала у дітей України безтурботність улюблених свят. Але навіть у найтемніші часи діти мають вірити у диво. Новий рік — це час чарівництва та надії, і ми, дорослі, маємо зробити все можливе, щоб повернути дітям свято. Новорічна акція нашого фонду покликана подарувати дітям радість та віру у краще. Ми хочемо, щоб вони відчули, що не самотні, що є хтось, хто про них думає та піклується. Ми, дорослі, відповідаємо за майбутнє наших дітей. І ми повинні зробити все можливе, щоб вони виросли у вільній, мирній та щасливій країні", - підкреслив Рінат Ахметов, засновник фонду.

Протягом грудня заплановано безліч святкових подій. Вже сьогодні Новорічна акція починається з конкурсу "Дзвінок Святому Миколаю": дитина може зателефонувати казковому чарівнику, поділитися своєю історією про пережите під час війни, розповісти про найзаповітніші мрії та отримати слова підтримки. А ще - виграти призи! За кілька днів діти зможуть долучитися ще до одного конкурсу - "Лист Святому Миколаю", якщо дитині зручніше поспілкуватися з чарівником письмово.

У рамках новорічної акції Фонд Ріната Ахметова проводить різноманітні святково-пізнавальні заходи для дітей, які найбільше потребують підтримки. Зокрема, вітає дітей з інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей з новорічними святами.

Формат привітання різноманітний: це і цікаві майстер-класи, веселі квести, тематичні вистави, мотиваційні промови, освітні ролики, корисні подарунки. Також, завдяки акції, діти не втрачають віру в дива та знаходять додаткові можливості для розвитку своїх суперздібностей і мегаталантів.

Фонд допомагає дітям не лише на свята, а й протягом всього року. Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям" хлопці й дівчата мають можливість відпочивати, оздоровлюватися та отримувати нові знання на змінах "Блогер Кемпу", який вже другий рік поспіль проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни; дітки до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини; а ті діти, які отримали поранення і травми внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у спеціалізованих санаторіях, забезпечені фондом.

До того ж фонд цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проекти для дітей і підлітків дають нові, цікаві, корисні знання й поради щодо пошуку мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо. Задля цього працює освітньо-розважальний телеграм-канал "Твоя суперсила", реалізовується освітній серіал "Твоя суперпрофесія".