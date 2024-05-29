Фонд Ахметова провів профорієнтаційні заняття у "Блогер Кемп" для дітей, постраждалих від війни

Кожна зміна "Блогер Кемп", організована Фондом Ріната Ахметова для постраждалих від війни дітей - це не лише можливість оздоровитися та відпочити. Усі зміни супроводжуються роботою із психологом щодо подолання травми війни і профорієнтаційними заходами.

"Профорієнтація - це система заходів, яка спрямована на пізнання себе і відповідний вибір майбутньої професії. Це вкрай важливий вибір, бо від нього залежатиме, наскільки людина буде щаслива, успішна, реалізована. Підлітки часто не знають або не розуміють, чим хочуть займатися у житті. Наше завдання - допомогти їм визначитися, опираючись на природні задатки, вміння, бажання, і в майбутньому отримати ту професію, за якою вони можуть себе реалізувати", - розповіла Ольга.

"Блогер Кемп" завжди знайомить молодь зі світом професій, розширює світогляд, допомагає дізнатися більше про те, чим можна займатися. Зокрема, на весняній зміні відбулася інтерактивна лекція-презентація гайду-плакату "10 кроків на шляху до професії своєї мрії", розробленого фахівцями Фонду.

"Це дуже проста покрокова інструкція: як не заплутатися у світі професій, як визначити саме те, що подобається тобі, що є актуальним, популярним, як зробити вибір. Цінним є посилання на гайд щодо профорієнтації, де діти можуть дізнатися більше, пройти профорієнтаційні тести. Вони можуть поділитися гайдом із батьками, це сприяє взаєморозумінню", - підкреслила психологиня.

За словами Ольги, діти вдячні за можливість розібратися, пізнати себе. Психологи допомагають їм у інтерактивному форматі через запитання, проєктування майбутнього: як дитина себе у ньому бачить, чим займається, як себе реалізує тощо.

"Зараз ми говоримо про формулу професійного самовизначення, де на першому місці є їхнє "хочу". Допомагаємо визначитися, чого вони хочуть, про що мріють. Важливо, щоб це „хочу“ було саме їхнє, не нав’язане суспільством, батьками, вчителями. Далі проговоримо компонент „можу“: що їм потрібно для того, щоб бути успішними, щоб реалізувати себе в тій чи іншій діяльності. І обов’язково говоримо про ринок праці", - каже Ольга Фролова.

Зміна у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" триває — akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України.