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Фонд Ахметова продовжує видачу продуктових наборів в центрах переселенців

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Неділя 23 жовтня 2022 13:22
Фонд Ахметова продовжує видачу продуктових наборів в центрах переселенців Фото: Фонд Ахметова продовжує видачу продуктових наборів в центрах переселенців (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь" підтримувати переселенців, які знайшли прихисток у різних містах нашої країни. Наразі видачі гуманітарних наборів від фонду продовжуються в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді, Кропивницькому, Чернівцях і Черкасах.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У кожному наборі містяться продукти першої необхідності: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога