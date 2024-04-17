Фонд Ахметова продовжує допомагати дітям, яких повернули після незаконного вивезення до Росії

Діти, які пережили травму незаконного вивезення до росії, потребують підвищеної уваги. Фонд Ріната Ахметова відправив до багатодітних сімей повернених дітей набори з харчовими продуктами.

Фонд взимку 2024 року першим надав комплексну допомогу цим дітлахам, забезпечивши їм відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у таборі "Блогер Кемп".

Тільки в цьому році фонд планує проводити ще три такі кемпи та залучати до участі в них дітей, яких вдалося повернути додому з чужини.

Психологи фонду, які працювали з дітьми у "Блогер Кемпі", наголошували: важливо допомогти поверненим дітям відновити довіру до світу, відчуття того, що вони потрібні, важливі. Продуктова ж допомога підтримає сім'ї у складні часи, і запевнить, що вони не залишаються віч-на-віч із пережитим.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".