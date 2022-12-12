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Фонд Ахметова привітав із прийдешніми святами дитячий будинок сімейного типу Молярів

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Понеділок 12 грудня 2022 15:23
Фонд Ахметова привітав із прийдешніми святами дитячий будинок сімейного типу Молярів Фото: Фонд Ахметова привітав із прийдешніми святами дитячий будинок сімейного типу Молярів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова привітав із прийдешніми святами дитячий будинок сімейного типу Молярів у Київськійї області.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Протягом багатьох років у рамках акції "Рінат Ахметов - Дітям" привітання зі святами отримують від Фонду вихованці дитячих будинків сімейного типу та інтернатних закладів.

На дітей очікував калейдоскоп позитивних емоцій, як від отриманих гостинців, так і цікавих активностей від фонду. Справжньою несподіванкою став майстер-клас по розпису подушок, а ще одним приємним доповненням до свята - зручні та яскраві рюкзаки, які подарував фонд.

"Дякуємо Рінату Ахметову та команді фонду, які завжди вміють дивувати та підтримувати", - подякували батьки-вихователі.

Акція "Рінат Ахметов - Дітям" - масштабна новорічна акція в країні, багаторічна й безперервна традиція добра й особистої участі Ріната Ахметова в долях дітей.

За програмою підтримку отримали понад 5 мільйонів дітей України.

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