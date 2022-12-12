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Фонд Ахметова поздравил с грядущими праздниками детский дом семейного типа Моляров

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Понедельник 12 декабря 2022 15:23
Фонд Ахметова поздравил с грядущими праздниками детский дом семейного типа Моляров Фото: Фонд Ахметова поздравил с грядущими праздниками детский дом семейного типа Моляров (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова поздравил с грядущими праздниками детский дом семейного типа Моляров в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В течение многих лет в рамках акции "Ринат Ахметов - Детям" поздравления с праздниками получают от фонда воспитанники детских домов семейного типа и интернатных заведений.

Детей ожидал калейдоскоп положительных эмоций, как от полученных гостинцев, так и интересных активностей от фонда. Настоящей неожиданностью стал мастер-класс по росписи подушек, а еще одним приятным дополнением к празднику - удобные и яркие рюкзаки, подаренные фондом.

"Спасибо Ринату Ахметову и команде фонда, которые всегда умеют удивлять и поддерживать", - поблагодарили родители-воспитатели.

Акция "Ринат Ахметов - Детям" - масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывная традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах детей.

По программе поддержку получили более 5 миллионов детей Украины.

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