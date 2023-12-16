Фонд Ахметова привітав дітей-переселенців у Києві із новорічними святами

Фонд вітає з новорічними святами дітей-переселенців у центрах "ЯМаріуполь" у 16 містах України. Також окремо в рамках акції команда фонду організовує свята в інтернатах та дитячих будинках сімейного типу по всій країні.

За понад 20 років існування Новорічної акції вона охопила понад мільйон дітей. Проте зимовими святами допомога фонду дітям не обмежується. Так, у рамках програми "Рінат Ахметов — Дітям":

— хлопці й дівчата відпочивають, оздоровлюються та отримують нові знання на змінах «Блогер Кемпу», який проходить на Закарпатті для дітей, постраждалих від війни;

— діти до 7 років з вадами слуху отримують суперсучасні слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини;

— діти, яких було поранено або травмовано внаслідок бойових дій, проходять лікування та реабілітацію у санаторіях, забезпечені Фондом.

До того ж Фонд Ріната Ахметова цілий рік надає дітям можливість зробити самостійні кроки у майбутнє. Проєкти для дітей і підлітків дають знання та поради щодо мотивації до саморозвитку, допомагають віднайти професію своєї мрії, розвинути впевненість у собі тощо.

З питань отримання новорічних подарунків у рамках Акції "Рінат Ахметов — Дітям" для дітей з Маріуполя звертайтеся до центрів "ЯМаріуполь" у містах: Київ, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Калуш, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Одеса, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.

Слідкуйте за перебігом Новорічної акції: https://akhmetovfoundation.org/news