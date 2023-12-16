Фонд Ахметова поздравил детей-переселенцев в Киеве с новогодними праздниками

Предновогодняя акция от Фонда Рината Ахметова продолжается. Недавно приветствия получили дети-переселенцы в киевском центре поддержки "ЯМариуполь".

Фонд поздравляет с новогодними праздниками детей-переселенцев в центрах "ЯМариуполя" в 16 городах Украины. Также в рамках акции команда фонда организует праздники в интернатах и детских домах семейного типа по всей стране.

За более чем 20 лет существования Новогодней акции она охватила более миллиона детей. Однако зимними праздниками помощь фонда детям не ограничивается. Так, в рамках программы "Ринат Ахметов - Детям":

— ребята отдыхают, оздоравливаются и получают новые знания на изменениях «Блогер Кемпу», который проходит в Закарпатье для детей, пострадавших от войны;

— дети до 7 лет с нарушениями слуха получают суперсовременные слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности ребенка;

— дети, раненные или травмированные в результате боевых действий, проходят лечение и реабилитацию в санаториях, обеспеченные Фондом.

К тому же, Фонд Рината Ахметова круглый год предоставляет детям возможность сделать самостоятельные шаги в будущее. Проекты для детей и подростков дают знания и советы по мотивации к саморазвитию, помогают найти профессию своей мечты, развить уверенность в себе.

По вопросам получения новогодних подарков в рамках Акции "Ринат Ахметов - Детям" для детей из Мариуполя обращайтесь в центры "ЯМариуполь" в городах: Киев, Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Калуш, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Ужгород, Хмельницкий, Черкассы и Черновцы.

Следите за ходом Новогодней акции: https://akhmetovfoundation.org/news