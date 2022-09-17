Фонд Ахметова снова привез продукты в Днепропетровскую область

В состав помощи вошли: макароны, крупа, сахар, соль, мука, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд передал в Днепропетровскую область уже более 42 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 400 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Отметим, что с 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 12 млн. жителей Украины.