Фонд Ахметова поздравил медиков с праздником

По случаю праздника эта медицинское учреждение и еще восемь государственных больниц, которые находятся на передовой и занимаются лечением раненых украинцев, получили от Фонда современные кофеварки, запас кофе и кулеры для воды.

"Фонд Рината Ахметова - один из немногих фондов, который системно поддерживает нашу больницу и в целом здравоохранение и в нашем городе, и в области, и в стране. Это системная поддержка, которая не предоставляется единовременно. И мы чувствуем, что у нас всегда есть плечо, на которое можно опереться", - рассказал Александр Веденеев, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации, и.о. медицинского директора больницы.

Напомним, во время полномасштабной войны фонд активно поддерживает государственные больницы в регионах, передавая им медикаменты и медицинское оборудование.

С 24 февраля 2022 года фонд передал медицинским учреждениям более 600 тысяч единиц необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.