UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как Фонд Ахметова помогает наименее защищенным жителям Украины

Фото: как Фонд Ахметова помогает наименее защищенным жителям Украины (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Граждане пожилого возраста, ветераны, люди с инвалидностью - одни из наименее защищенных жителей Украины. Особенно во время войны.

Фонд Рината Ахметова заботится о них, оказывая гуманитарную помощь.

Недавно фонд передал наборы с продуктами питания в Специализированный дом для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов в Киеве. Сейчас в доме живет 56 человек. В своей жизни они видели много страданий, некоторые из них пережили Вторую мировую войну. Живут там и люди, которых коснулись боевые действия на Донбассе.

Специализированный дом для ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и инвалидов давно и плодотворно сотрудничает с Фондом Рината Ахметова.

"Наши люди чувствуют уважение и поддержку. В такие трудные времена они не остались без внимания. Спасибо сотрудникам фонда за ваши большие сердца", - комментирует Наталья Калита, директор заведения.

С 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовГуманитарная помощь