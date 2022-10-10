Фонд Ахметова передав до запорізького центру переселенців понад 3 тисячі гігієнічних наборів

Фонд Ріната Ахметова вже третій місяць співпрацює з центрами підтримки переселенців "Я - Маріуполь" у різних містах України. Нещодавно в рамках першого етапу допомоги фонд передав до запорізького хабу понад 3 тисячі гігієнічних наборів.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До кожного переданого набору увійшли найнеобхідніші засоби особистої гігієни: зубні щітки та паста, туалетне мило, шампунь, гелі для душу та пральний порошок.

Окрім гуманітарної допомоги, велика кількість маріупольців звертаються й за психологічною підтримкою. Пережити жахіття війни та адаптуватися до нових умов життя їм допомагають кваліфіковані психологи фонду, спеціалісти з кризової психології й подолання травматичного досвіду.

Загалом до кінця року маріупольцям буде передано 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.