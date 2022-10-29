Фонд Ахметова передав до Сумської області вже понад 12 тисяч продуктових наборів

Продуктові набори отримали не лише переселенці, які знайшли прихисток у громаді, але й найуразливіші категорії населення серед місцевих жителів (багатодітні, люди з інвалідністю 1–2 групи).

Світлана - одна з тих, хто звернулася по допомогу й одержала продовольчий набір від Фонду Ріната Ахметова. Каже, що про діяльність благодійної організації чує не вперше й дуже вдячна фонду за підтримку.

Загалом фонд уже передав до Сумської області понад 12 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.