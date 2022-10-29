Фонд Ахметова передав до Сумської області вже понад 12 тисяч продуктових наборів

Мешканці Охтирки, попри колосальні руйнування міста, поволі повертаються до звичного життя. Нещодавно бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова доставили до населеного пункту ще один гуманітарний вантаж.
Про це повідомляє прес-служба фонду.
Продуктові набори отримали не лише переселенці, які знайшли прихисток у громаді, але й найуразливіші категорії населення серед місцевих жителів (багатодітні, люди з інвалідністю 1–2 групи).
Світлана - одна з тих, хто звернулася по допомогу й одержала продовольчий набір від Фонду Ріната Ахметова. Каже, що про діяльність благодійної організації чує не вперше й дуже вдячна фонду за підтримку.
Загалом фонд уже передав до Сумської області понад 12 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.