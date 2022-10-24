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Фонд Ахметова передав перший гуманітарний вантаж до Хмельницького

Фото: Фонд Ахметова передав перший гуманітарний вантаж до Хмельницького (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Хмельницький став ще одним містом, яке отримало гуманітарний вантаж від Фонду Ріната Ахметова. Це перша партія допомоги від фонду, що надійшла до міста.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Передача продуктових наборів відбулася в рамках співпраці з центрами "Я - Маріуполь".

Переселенці, які знайшли другий дім у Хмельницькому, отримали від фонду 1,8 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом за час партнерства з центрами "Я - Маріуполь" гуманітарні набори від фонду вже встигли отримати переселенці в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Кропивницькому та Черкасах.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомогаХмельницький