UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фонд Ахметова передав мешканцям прифронтової Дружківки тисячі продуктових наборів

Фото: фонд Ахметова передав мешканцям прифронтової Дружківки тисячі продуктових наборів (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У Дружківці Донецької області дедалі гарячіше. Ворог регулярно прицільно обстрілює місто. Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Дружківки 2 тисячі продуктових наборів. Наразі видачі завершено.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Я для брата отримую гуманітарку. Він лежачий, і це велика підмога: і брат поїсть, і я. Велике вам спасибі за благодійність. Продовжуйте допомагати нашим мешканцям", — говорить дружківчанка Ольга Митрофанівна. 

За словами Миколи Осиченка, амбасадора фонду, керівника Маріупольського телебачення, чимало людей виїхало, але багато й повернулося до Дружківки: дім є дім. Але емоційно жити стало складно: багато людей зізнається, що відчуває страх.   

"Гуманітарна допомога дуже потрібна людям. Навіть у моральному плані, ти відчуваєш, що про тебе ще хтось піклується. Я зараз нікуди не ходжу. Страшно", - говорить пенсіонерка Любов Петрівна.   

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 350 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат АхметовДружковка