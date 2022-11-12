Фонд Ахметова передав маріупольцям у Хмельницькому гуманітарну допомогу

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я — Маріуполь" продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам по всій Україні. Цього разу черговий гуманітарний вантаж надійшов до Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Маріупольці, що наразі проживають у місті, отримали від фонду 800 наборів із засобами особистої гігієни.

До їхнього складу увійшли: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року переселенцям із Маріуполя буде передано 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.