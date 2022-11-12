ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фонд Ахметова передав маріупольцям у Хмельницькому гуманітарну допомогу

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 18:12
Фонд Ахметова передав маріупольцям у Хмельницькому гуманітарну допомогу Фото: Фонд Ахметова передав маріупольцям у Хмельницькому гуманітарну допомогу (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами "Я — Маріуполь" продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам по всій Україні. Цього разу черговий гуманітарний вантаж надійшов до Хмельницького.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Маріупольці, що наразі проживають у місті, отримали від фонду 800 наборів із засобами особистої гігієни.

До їхнього складу увійшли: зубні щітки та зубні пасти, порошок, гелі для душу, шампуні, рідке та брускове мило.

Загалом до кінця року переселенцям із Маріуполя буде передано 40 тисяч наборів із засобами особистої гігієни від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницький Гуманітарна допомога