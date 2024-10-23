Фонд Ахметова передав лікарні "Охматдит" високотехнологічне обладнання для кісткової хірургії

"Допомога "Охматдиту - один з наших пріоритетів, - відзначає Андрій Міщенко, керівник програм і проєктів Фонду. - Попри війну, українські діти повинні отримувати найкраще лікування, яке тільки можливо у чинних реаліях. Тому ми бачимо наше завдання у максимальному забезпеченні потреб медиків, які залишаються поряд з малечею у темні часи. Наша підтримка триватиме!".

Ультразвуковий хірургічний апарат - сучасний високотехнологічний пристрій, який використовується під час операцій на кістковій тканині. Вирізняється простим керуванням для максимальної безпеки хірургічного лікування та поєднує в собі ідеальний баланс між ефективністю й безпекою розрізу кістки.

Це вже третій етап передання допомоги лікарні, до підтримки якої після ракетного удару Росії Фонд долучився одним із перших.

У рамках першого етапу допомоги, вже на третій день після теракту, Фонд передав "Охматдиту" два оснащені реанімобілі для порятунку дітей, які зразу почали виїжджати на виклики. Другим етапом стала передача суперсучасного ультразвукового обладнання для діагностики, вкрай необхідне для нейрохірургічного відділення лікарні "Охматдит".

Керівництво лікарні та Фонд Ріната Ахметова продовжують тісну співпрацю, щоб закрити нагальні потреби найбільшого дитячого шпиталю України. Поетапна допомога триватиме й надалі.

Фонд не вперше допомагає медичним установам України у кризових ситуаціях. У 2019 році було реалізовано проєкт "200 швидких для України", це найбільший приватний благодійний проєкт у сфері невідкладної медицини за часи Незалежності.

А під час пандемії коронавірусу ключовим елементом допомоги країні від Фонду Ріната Ахметова стала закупівля для державних лікарень більш ніж 200 суперсучасних апаратів ШВЛ, які Фонд зумів придбати і привезти в Україну попри дефіцит високотехнологічного медичного обладнання у світі. Такого обладнання українська медицина потребувала найбільше.

З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.