Фонд Ахметова передав допомогу для переселенців із Донецької області

Допомога призначена для вимушених переселенців із Покровського району, а також Бахмутської, Вугледарської та Костянтинівської громад, які належать до таких категорій:

Люди з інвалідністю,

Малозабезпечені люди,

Багатодітні родини,

Люди, старші 65 років,

Родини с дітьми.

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.