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Фонд Ахметова передав допомогу для переселенців із Донецької області

Фото: Фонд Ахметова передав допомогу для переселенців із Донецької області (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Для людей, евакуйованих із Донецької області до Кропивницького, Фонд Ріната Ахметова передав понад 1,5 тисячі продуктових наборів. Отримати допомогу можна у хабі "Єднання", що працює в місті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Допомога призначена для вимушених переселенців із Покровського району, а також Бахмутської, Вугледарської та Костянтинівської громад, які належать до таких категорій: 

  • Люди з інвалідністю, 
  • Малозабезпечені люди,  
  • Багатодітні родини, 
  • Люди, старші 65 років, 
  • Родини с дітьми. 

У кожному наборі - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, соняшникова олія, тушковане м‘ясо, паштет і печиво. 

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат АхметовКропивницький